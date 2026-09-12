Как советские лётчики воевали в Испании, и почему об этом молчали 50 лет

Осенью 1936 года в небе над Мадридом появились самолёты, которых там быть не должно было. Быстрые, маневренные истребители с незнакомыми силуэтами сбивали франкистские «Фиаты» и «Хейнкели», а их пилоты говорили на языке, который в республиканской Испании мало кто понимал.