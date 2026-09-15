Более 400 фирм в Румынии могут разориться из-за остановки завода "Лукойла"

Около 460 компаний в Румынии могут обанкротиться, если власти страны не возобновят работу нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Petrotel, который принадлежит российскому "Лукойлу".
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