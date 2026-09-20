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ИА Регнум

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Определились лидеры на выборах глав регионов России

Определились лидеры на выборах глав регионов России

Первые предварительные результаты выборов глав регионов появились после начала обработки протоколов.

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