«Трамп и Байден на финишной прямой»: чем закончился «супервторник» в США

В США подводят итоги важного этапа избирательной кампании — «супервторника». Первичные выборы демократов и республиканцев прошли сразу в 15 штатах, закрепив позиции фаворитов в обеих партиях — Дональда Трампа и Джо Байдена, значительно опередивших своих противников.