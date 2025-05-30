Небензя: Россия не допустит повторения Минских соглашений с Украиной

Москва не намерена позволять Украине осуществлять перевооружение под предлогом достижения соглашений о прекращении огня, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности.
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