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Небензя: Россия не допустит повторения Минских соглашений с Украиной

Небензя: Россия не допустит повторения Минских соглашений с Украиной

Москва не намерена позволять Украине осуществлять перевооружение под предлогом достижения соглашений о прекращении огня, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности.

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