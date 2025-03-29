"Отрезать Украину от Черного моря": в США обратились к Путину с призывом освободить Одессу

России нужно отрезать Украину от Черного моря и освободить Одессу, с таким заявлением выступил в эфире YouTube-канала Dialogue Works бывший начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс УилкерсонРанее газета The New York Times писала со ссылкой на помощников Владимира Зеленского, что в украинские … .
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