Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

239 подписчиков

"Алтай и Шукшин теперь неразделимы". Как открыли XXVIII Шукшинский кинофестиваль

"Алтай и Шукшин теперь неразделимы". Как открыли XXVIII Шукшинский кинофестиваль

В конкурсную программу вошли 44 фильма, а почетными гостями стали Даниил Страхов, Анна Якунина, режиссеры, продюсеры и писатели Красная дорожка XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии