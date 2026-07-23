"Алтай и Шукшин теперь неразделимы". Как открыли XXVIII Шукшинский кинофестиваль

В конкурсную программу вошли 44 фильма, а почетными гостями стали Даниил Страхов, Анна Якунина, режиссеры, продюсеры и писатели Красная дорожка XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.
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