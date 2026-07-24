Россельхознадзор выявил недействительную декларацию на пшеницу в Тульской области

Компания зарегистрировала декларацию на партию пшеницы весом 2 838 тонн, но в документе не оказалось уникального номера записи об аккредитации лаборатории и информации о применении пестицидов и агрохимикатов.
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