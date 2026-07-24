НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тульские новости

56 подписчиков

Россельхознадзор выявил недействительную декларацию на пшеницу в Тульской области

Россельхознадзор выявил недействительную декларацию на пшеницу в Тульской области

Компания зарегистрировала декларацию на партию пшеницы весом 2 838 тонн, но в документе не оказалось уникального номера записи об аккредитации лаборатории и информации о применении пестицидов и агрохимикатов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии