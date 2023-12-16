НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

122 подписчика

Лоренс Стролл: «Я никуда не ухожу из «Астон Мартин», точно не в ближайшие 10 лет»

Канадский бизнесмен Лоренс Стролл считает, что только начинает свой путь с «Астон Мартин». Лоренс является владельцем команды «Формулы-1», где выступает его сын Ланс Стролл, а также совладельцем одноименной автомобильной компании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх