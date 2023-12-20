Гаврилов указал на невозможность изоляции России после встречи ОБСЕ

Участие главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье продемонстрировало тот факт, что Россию нельзя изолировать.
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