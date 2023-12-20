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Гаврилов указал на невозможность изоляции России после встречи ОБСЕ

Гаврилов указал на невозможность изоляции России после встречи ОБСЕ

Участие главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Скопье продемонстрировало тот факт, что Россию нельзя изолировать.

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