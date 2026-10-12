Стальные шлемы в Шанхае. 1927-1938 гг. Немецкие военные советники в Китае Спустя десять лет после Первой мировой войны немецкий военный опыт вновь оказался востребованным: с 1927 года Китай приглашал в страну немецких советников.
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