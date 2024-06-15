Президент ФСБР Мамиашвили о списке из 10 борцов, допущенных до ОИ: посмешище

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отреагировал на список из десяти борцов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до Олимпиады в Париже, назвав его посмешищем, передает Sport24.
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