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Отдых насмарку? На заправках Бали заканчивается топливо

Отдых насмарку? На заправках Бали заканчивается топливо

Генеральное консульство РФ на Бали уведомило российских граждан о возможных сбоях в работе автозаправочных станций и заторах на дорогах.

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