Директор экс-фабрики Порошенко опротестовал ее передачу России

Директор кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen), основными владельцами которой являлись экс-президент Украины Петр Порошенко и его сын Алексей, обжаловал решение о передаче предприятия в доход РФ, сообщили журналистам в суде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии