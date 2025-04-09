Заместитель председателя ПК ВСНП встретилась с принцессой Таиланда

Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ -- Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Те Нин во вторник в Пекине приняла участие в мероприятии по китайско-таиландскому дружественному обмену и встретилась с принцессой Королевства Таиланд Махой Чакри Сириндон.