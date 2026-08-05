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Киев напрасно надеется на новую ПВО. Россия бьет все точнее

Киев напрасно надеется на новую ПВО. Россия бьет все точнее

Директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в эфире YouTube-канала выразила мнение, что даже появление новой системы противовоздушной обороны не сможет защитить Украину от российских ракетных ударов.

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