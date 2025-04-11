Хегсет: возможный конфликт США и Китая приведет к ужасным последствиям

Global Look Press/Po1 Alexander Kubitza/Dod Возможный конфликт Соединенных Штатов и Китая может привести к ужасным последствиям, Вашингтон не хочет этого, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.
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