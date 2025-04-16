«Победу» оштрафовали на 30 тыс. из-за овербукинга в омском аэропорту. Двум пассажирам не хватило места на борту самолета в Москву.
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«Победу» оштрафовали на 30 тыс. из-за овербукинга в омском аэропорту. Двум пассажирам не хватило места на борту самолета в Москву.