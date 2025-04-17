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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Что входит в обязанности управляющей компании в многоквартирном доме

Что входит в обязанности управляющей компании в многоквартирном доме

Рассказываем, чем регулируется деятельность управляющей компании, какие работы она должна проводить в многоквартирном доме и что делать, если УК не реагирует на заявки жильцов Управляющая компания (УК) тесно связана с жизнью и функционированием многоквартирных домов (МКД).

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