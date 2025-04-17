Что входит в обязанности управляющей компании в многоквартирном доме

Рассказываем, чем регулируется деятельность управляющей компании, какие работы она должна проводить в многоквартирном доме и что делать, если УК не реагирует на заявки жильцов Управляющая компания (УК) тесно связана с жизнью и функционированием многоквартирных домов (МКД).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии