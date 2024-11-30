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Генерал Верховцев: полигон на Крайнем Севере готов к ядерным испытаниям

Генерал Верховцев: полигон на Крайнем Севере готов к ядерным испытаниям

Российский полигон на архипелаге Новая Земля на Крайнем Севере готов к возможному возобновлению ядерных испытаний, сообщил экс-глава 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-полковник Владимир Верховцев.

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