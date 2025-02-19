Google Meet с ИИ Gemini научился назначать исполнителей и заменил ручное ведение зам...

Google Meet с ИИ Gemini научился назначать исполнителей и заменил ручное ведение заметокGoogle Meet, являясь одним из ключевых инструментов для корпоративных пользователей Google Workspace, продолжил интеграцию ИИ в процесс видеоконференций.
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