Экс-тренер сборной России перенес тяжелую операцию: «СМИ пишут, что у меня выявили рак? Я не знаю пока»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев сообщил, что ему провели операцию на желудке,Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев сообщил, что ему провели операцию на желудке,«СМИ пишут, что у меня выявили рак? Я не знаю пока, меня об этом никто не оповещал, давайте не будем торопиться.
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