Киодо: гигантские панды Лили и Синсин вылетели в КНР чартерным рейсом

Две гигантские панды, Лили и Синсин, из токийского зоопарка Уэно были отправлены чартерным рейсом обратно в Китай из международного аэропорта Нарита возле Токио по решению, принятому в связи с их ухудшающимся здоровьем из-за высокого давления.