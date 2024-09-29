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Киодо: гигантские панды Лили и Синсин вылетели в КНР чартерным рейсом

Киодо: гигантские панды Лили и Синсин вылетели в КНР чартерным рейсом

Две гигантские панды, Лили и Синсин, из токийского зоопарка Уэно были отправлены чартерным рейсом обратно в Китай из международного аэропорта Нарита возле Токио по решению, принятому в связи с их ухудшающимся здоровьем из-за высокого давления.

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