Тёмное наследие Британии: 10 групп, создавших готический рок

Когда я впервые погрузилась в мир британского готического рока, то быстро поняла: это не просто музыкальное направление, а целая вселенная, сотканная из мрачной эстетики, глубоких переживаний и удивительно красивых мелодий.
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