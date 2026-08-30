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Царьград

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Целиков предсказал: Kia и Hyundai вернутся на рынок России первыми

Целиков предсказал: Kia и Hyundai вернутся на рынок России первыми

Директор "Автостат" Сергей Целиков прогнозирует возвращение Kia и Hyundai на российский рынок при нормализации обстановки.

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