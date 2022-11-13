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Плющенко о Ягудине: «Он мой конкурент? Нет, конечно. Википедию посмотрите»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что не считает Алексея Ягудина конкурентом. «Почему Алексей Ягудин постоянно со мной соревнуется? А я откуда знаю? Спросите его.

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