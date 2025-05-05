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В Архангельске прошёл всероссийский турнир по самбо «Кубок пяти морей»

В Архангельске прошёл всероссийский турнир по самбо «Кубок пяти морей»

Соревнования на призы Росрыболовства среди спортсменов 12–14 лет прошли уже второй раз.В спорткомплексе «Норд Арена» за медали боролись около 150 участников из Москвы, Вологодской и Мурманской областей, а также Республики Коми.

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