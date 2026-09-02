Юная всадница из Головинского стала триумфатором турнира «Звёздный»

Семиклассница школы № 1583 имени К.А. Керимова Ксения Семкова успешно выступила на конно-спортивном турнире «Звёздный» в деревне Шевелкино городского округа Щёлково в Московской области.
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