Головинские вести
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Головинские вести

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Юная всадница из Головинского стала триумфатором турнира «Звёздный»

Семиклассница школы № 1583 имени К.А. Керимова Ксения Семкова успешно выступила на конно-спортивном турнире «Звёздный» в деревне Шевелкино городского округа Щёлково в Московской области.

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