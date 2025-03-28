Дилер рассказал о перспективах кроссовера Haval H7

Абсолютно новый кроссовер Haval H7, который недавно был представлен в российских дилерских центрах, уже вызвал интерес у клиентов, которые записались на тест-драйвы, чтобы познакомиться с автомобилем поближе.
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