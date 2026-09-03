Ça va bien«: рассказ Евгения Водолазкина для «Сноба»

Евгений Водолазкин написал для «Сноба» (автобиографический?) рассказ об Абхазии: Третье ущелье, банка чачи, оказавшейся виноградным соком, четверо хиппи в рогоже, сова, ворующая колбасу, и автобус № 3 вместо обещанной тройки.
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