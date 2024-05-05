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«Ливерпуль» – явный букмекерский фаворит матча с «Тоттенхэмом»

«Ливерпуль» примет «Тоттенхэм» в 36-м туре АПЛ. Хозяева котируются явными фаворитами за 1.46. На ничью дают коэффициент 5.

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