Руни о проблемах «МЮ» в атаке: «Хейлунд делает забегания за спину защитникам, но команда не поддерживает его. Зиркзе часто теряет мяч, не хватает креативности»

«МЮ» вылетел из Кубка Англии, уступив «Фулхэму» в 5-м раунде (1:1, 3:4 по пенальти). «Он (Расмус Хейлунд) старается, делает забегания за спину защитникам, но, по-моему, «Манчестер Юнайтед» просто не поддерживает его должным образом.