Le Parisien назвала причастную к диверсиям во Франции радикальную организацию

Французские следователи изучают электронное письмо, отправленное с зашифрованного доменного имени, в котором диверсия против Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) связывается с операцией ультралевых радикалов, направленной против проведения Олимпийских игр, пишет Le Parisien.
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