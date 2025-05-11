Скандал: один из главных обвинителей России в крушении малайзийского лайнера оказался педофилом, насиловавшим свою дочь

Один из «расследователей Беллингкет» сбития малазийского «Боинга» (помните еще такое) в 2014 году оказался сексуальным насильником, попал под следствие и самовыпилился, пишет со ссылкой на публикации в западных СМИ военный обозреватель Борис Рожин в своем авторском блоге Colonel Cassad.