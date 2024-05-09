Политолог о встрече Путина с участниками СВО: «Защищают мир от фашизма»

Президент России Владимир Путин 7 мая провел встречу с участниками спецоперации. Политолог Александр Асафов оценил важность этой встречи и рассказал о связи СВО и Великой Отечественной войны:«61 процент россиян называет День Победы самым великим, самым большим праздником.