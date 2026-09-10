Индекс Мосбиржи достиг рекорда с августа 2026 года

Индекс Мосбиржи превысил 2 300 пунктов, обновив максимум с 12 августа 2026 года. На момент 18:09 он составлял 2 306,26 пункта, показав рост на 1,87%.
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