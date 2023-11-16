Россиянам назвали главную ошибку, мешающую похудеть

Отсутствие баланса в рационе может привести к разным последствиям Диеты, при которых люди отказываются от углеводов, белков или жиров, не только вредно отражаются на здоровье, но и могут привести к набору дополнительного веса, рассказала "Российской газете" врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.
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