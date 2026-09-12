Ребята, это пипец. Очередной проект по деградации молодёжи

У меня просто нет слов. Я просто не удержалась, чтобы не вынести это на обсуждение с вами. Ну, во-первых, я прочитала, что Ваня Дмитриенко нынче заседает в жюри конкурса "Голос.
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И чего удивляться, что молодежь это слушает, ей же силком пихают в уши это, да-да, вы не ослышались, силком. Послушайте каналы, там почти вся музыкалка вот такого уровня, в лучшем случае чуть понейтральнее, такая травоядная, ни то, ни сё, не совсем дебильная, но пресная, толерантная - для жвачки или танцев.
Блин, вставить слова "Хто не скаче, той москаль", и будет картинка с майдана.
Именно глядя на ролик в заметке вспоминается выражение "... мне за ДЕРЖАВУ обидно". А ведь судя по собравшейся публике, заметно, что не все "интеллектом обезображены". И за всё это огромное спасибо таким НЕЧИСТЯМ как эрнсты и любимовы. Это благодаря им МЫ вынуждены "хлебать" такое говно полными ложками.
Я подозреваю. что здесь дело не в споре продюсеров, боюсь. что эта пародия кому то очень нужна. Нужна для того, чтобы современная молодёжь училась отдыхать под абсолютно тупые, лишённые всякого смысла звуки, издаваемые под три блатных аккорда. Ведь осмысленные стихи, песни заставляют задумываться, а много думающий народ опасен для власти.
Нравится. не нравится это совсем другое, речь идет о культуре вообще. Пусть поет, трохи для сэбэ, а зачем одурачивать молодежь, хотя не все молодые глупые, кто-то не ходит на такие концерты. Но то, что он был в жюри "голос дети", вот где позор всем, кто в этом задействован!
Нам во всех СМИ постоянно скармливается дерьмо. Ну старшее поколение хотя бы помнит, что такое настоящие певцы и актеры. А у молодых этой планки нет. И вся эта пакость для них уже стала нормой. Беда.....