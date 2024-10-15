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«Василий Теркин», на съемках которого пострадали люди, выйдет к 80-летию Победы

«Василий Теркин», на съемках которого пострадали люди, выйдет к 80-летию Победы

Фильм «Василий Теркин», во время съемок которого пострадали люди, выйдет на экраны к 80-лению Победы.

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