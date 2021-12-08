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Захарова обвинила США в том, что они рассылают приглашения на «саммит демократий» как «спам»

Захарова обвинила США в том, что они рассылают приглашения на «саммит демократий» как «спам»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что власти США активно работают над организацией «Саммита за демократию», который состоится в декабре, вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами.

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