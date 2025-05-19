Превращаем вареный картофель с основу шикарных лепешек с начинкой

Пюре и овощи в этом рецепте становятся уже не гарниром, а основой полноценного блюда. Отчасти оно похоже на лепешку и пирог одновременно: тонкое тесто с хрустящей корочкой скрывают внутри еще и аппетитную начинку и прекрасно подходят как закуска или замена хлебу.