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Парламентская газета

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Подешевеют ли курица, мясо, хлеб и макароны?

Подешевеют ли курица, мясо, хлеб и макароны?

Из России запретят вывозить твердую пшеницу, а на импортную курицу отменят таможенные пошлины. Такие меры для стабилизации внутреннего рынка и ограничения цен подготовила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

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