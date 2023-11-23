Подешевеют ли курица, мясо, хлеб и макароны?

Из России запретят вывозить твердую пшеницу, а на импортную курицу отменят таможенные пошлины. Такие меры для стабилизации внутреннего рынка и ограничения цен подготовила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.