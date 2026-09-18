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FiNE NEWS

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Путин опроверг заявления о подготовке России к нападению на Европу

У России нет агрессивных намерений в отношении европейских стран. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина, сделанное в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

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