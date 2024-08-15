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ЦАХАЛ заявил о готовности к рейдам на границе Газы с Египтом и при выводе войск

ЦАХАЛ заявил о готовности к рейдам на границе Газы с Египтом и при выводе войск

Израильская армия готова надежно удерживать позиции в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, но также может перейти к точечным рейдам, если такое решение примет политическое руководство страны.

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