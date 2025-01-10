«Это не такая уж сложная задача»: британский экс-министр накинулся на Зеленского за отказ от мобилизации женщин

Бывший министр обороны Великобритании в консервативных правительствах Джонсона и Трасс Бен Уоллес в очередной раз раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от проведения на Украине тотальной мобилизации.
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