Реконструкция стадиона в поселке Восточный завершится к концу лета

Реконструкция стадиона в поселке Восточный Октябрьского района подходит к завершению. Сотрудники завершают монтаж наружного освещения, установку малых архитектурных форм и исправление дефектов покрытия футбольного поля.
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