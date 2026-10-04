Экономика станет белее белого

У Минфина есть план обеления экономики, и он уже в работе. Направлений много — от контроля за оборотом наличности до борьбы с серым импортом из стран ЕАЭСИЛЛЮСТРАЦИЯ: АЛЕКСАНДРА АРУСТАМОВА читайте на monocle.
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