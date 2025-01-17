Российская премьера Jetour T2 с автоматической коробкой передач

Специально для российского рынка компания JETRO выпустила обновленную версию своего кроссовера Т2. В новой конфигурации вместо роботизированной коробки передач будет использоваться 8-ступенчатое автоматическое сцепление.
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