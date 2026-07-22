Мужчина и женщина погибли в ДНР при атаке беспилотника на машину

Мужчина и женщина погибли в результате удара украинского беспилотника по легковому автомобилю на автодороге Донецк—Амвросиевка в Амвросиевском муниципальном округе ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в канале «Макс» 22 июля.