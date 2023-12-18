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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Патент Sony позволяет адаптировать сложность к навыкам игрока в процессе игры...

Патент Sony позволяет адаптировать сложность к навыкам игрока в процессе игры...

Патент Sony позволяет адаптировать сложность к навыкам игрока в процессе игрыНедавно компания Sony опубликовала патент, в котором описывается инновационная технология, позволяющая изменять сложность игры в режиме реального времени, подстраиваясь под способности игрока на лету.

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